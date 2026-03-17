„Из Китай с Павел" ни показва градската стена на династия Мин в Пекин

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим градската стена на династия Мин в Пекин и парка около нея. Паркът подчертава красотата на останките от древната стена, която повече от 500 години пази столицата.

Най-важните атракции тук включват защитната стена и югоизточната ъглова кула Чунуън. Също така на това място ще видим много вековни дървета и красиви сливи, които в момента започват да цъфтят в бели, розови и червени цветове.

Всички тези красоти привличат столичаните и гостите на Пекин да се порадват на хубавото време, да си направят фотосесии и да усетят сладкия сливов аромат.

За любителите на кафето и чая също е помислено, на върха на градската стена може да се закупи от тези вкусни напитки, докато се разглежда Пекин от високо. Нека да се впуснем в ново пътешествие с Павел Гълъбов сега, приятно гледане!