Китай разширява списъка с пилотни градове за улесняване на трансграничната търговия

Китай ще увеличи броя на пилотните градове в кампанията за улесняване на трансграничната търговия до 45 през 2026 г., в сравнение с 25 през 2025 г., съобщи Главното управление на митниците, цитирано от КМГ.

Сун Мейдзюн, ръководител на Главното управление на митниците, обяви на среща за разгръщане на кампанията, че 20 града са били добавени към списъка с пилотни градове, като сред тях са Хоххот, Чанчун, Суджоу, Дзинхуа, Цюенджоу, Нанчан, Йентай, Ухан, Чанша, Джухай, Нанин, Кунмин и Сиан.

В рамките на кампанията ще бъдат въведени редица нови мерки, които се фокусират върху модернизиране на търговията със стоки, разширяване на търговията с услуги и насърчаване на цифровата и зелената търговия.

Представител на управлението на митниците заяви, че улесняването на трансграничната търговия е от съществено значение за разширяване на отварянето, укрепване на сътрудничеството и улесняване на вътрешните и международните икономически потоци.