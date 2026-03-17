Китайска обсерватория с ново откритие за динамиката на магнитните полета във Вселената

Обсерватория за космически лъчи, разположена на голяма надморска височина в автономния регион Сидзан в югозападната част на Китай, предостави на учените безпрецедентен поглед върху невидимите сили, управляващи нашата галактика. Това пише КМГ.

Експериментът Tibet ASγ за първи път успешно измери хаотична магнитна турбулентност в много малък мащаб в космоса, разкривайки нови подробности за това как космическите лъчи пътуват през Млечния път.

Резултатите, публикувани наскоро в списанието Science Advances, се фокусират върху Geminga, мъртва звезда пулсар, разположена на около 800 светлинни години от Земята.

Използвайки масивна мрежа от детектори в Янбадзин, Сидзан, международният екип от китайски и японски учени изучава хало от високоенергийна светлина, обграждащо този пулсар. Те постигат това чрез наблюдение на гама лъчи с енергия, надвишаваща 100 тераелектронволта (TeV) – далеч по-мощни от всичко, произвеждано от изкуствени ускорители на частици.

Успехът на това наблюдение отваря нови врати за разбирането на разпространението на космическите лъчи и динамиката на магнитните полета във Вселената. Очаква се тези открития да имат дългосрочно значение за бъдещите изследвания, включващи различни видове излъчвания, както и за проучванията на гама-лъчите с висока енергия.