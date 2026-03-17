ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозии отекнаха в Йерусалим

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22485357 www.24chasa.bg

Китайска обсерватория с ново откритие за динамиката на магнитните полета във Вселената

КМГ

2464
Снимка: Китайска медийна група

Обсерватория за космически лъчи, разположена на голяма надморска височина в автономния регион Сидзан в югозападната част на Китай, предостави на учените безпрецедентен поглед върху невидимите сили, управляващи нашата галактика. Това пише КМГ.

Експериментът Tibet ASγ за първи път успешно измери хаотична магнитна турбулентност в много малък мащаб в космоса, разкривайки нови подробности за това как космическите лъчи пътуват през Млечния път.

Резултатите, публикувани наскоро в списанието Science Advances, се фокусират върху Geminga, мъртва звезда пулсар, разположена на около 800 светлинни години от Земята.

Използвайки масивна мрежа от детектори в Янбадзин, Сидзан, международният екип от китайски и японски учени изучава хало от високоенергийна светлина, обграждащо този пулсар. Те постигат това чрез наблюдение на гама лъчи с енергия, надвишаваща 100 тераелектронволта (TeV) – далеч по-мощни от всичко, произвеждано от изкуствени ускорители на частици.

Успехът на това наблюдение отваря нови врати за разбирането на разпространението на космическите лъчи и динамиката на магнитните полета във Вселената. Очаква се тези открития да имат дългосрочно значение за бъдещите изследвания, включващи различни видове излъчвания, както и за проучванията на гама-лъчите с висока енергия.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел