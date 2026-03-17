Китайското МВнР: Вашингтон е разяснил, че посещение на Тръмп няма връзка с корабоплаването в Ормузкия проток

На 17 март говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен коментира медийни публикации, че ако Китай не предостави помощ на САЩ по въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток, тогава Доналд Тръмп ще отложи визитата си в Китай. Това пише КМГ.

„Китай забеляза, че американската страна публично е дала разяснения относно неверните медийни съобщения, като е посочила, че съответните съобщения са напълно погрешни и е подчертала, че посещението няма връзка с въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток", допълни Лин Дзиен.

В отговор на въпрос относно контактите на високо равнище между Китай и САЩ говорителят допълни, че двете страни поддържат комуникация по въпроса за посещението на президента Тръмп в Китай.