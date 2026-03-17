ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозии отекнаха в Йерусалим

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22485371 www.24chasa.bg

Китайското МВнР: Вашингтон е разяснил, че посещение на Тръмп няма връзка с корабоплаването в Ормузкия проток

2832
На 17 март говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен коментира медийни публикации, че ако Китай не предостави помощ на САЩ по въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток, тогава Доналд Тръмп ще отложи визитата си в Китай. Това пише КМГ.

„Китай забеляза, че американската страна публично е дала разяснения относно неверните медийни съобщения, като е посочила, че съответните съобщения са напълно погрешни и е подчертала, че посещението няма връзка с въпроса за корабоплаването в Ормузкия проток", допълни Лин Дзиен.

В отговор на въпрос относно контактите на високо равнище между Китай и САЩ говорителят допълни, че двете страни поддържат комуникация по въпроса за посещението на президента Тръмп в Китай.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

