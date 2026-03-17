Вицепремиерът на Китай Хъ Лифън се срещна с френския министър на икономиката Ролан Лескюр

Снимка: Китайска медийна група

На 16 март китайският вицепремиер Хъ Лифън се срещна с френския министър на икономиката Ролан Лескюр, предаде КМГ. Двете страни проведоха задълбочен обмен на мнения относно неотдавнашното икономическо и финансово сътрудничество между Китай и Франция, както и по въпроси от взаимен интерес.

Хъ Лифън заяви, че Китай е готов да работи съвместно с Франция за по-нататъшно задълбочаване на обмена и сътрудничеството във всички области на икономиката и финансите, както и за насърчаване на стабилното и дългосрочно развитие на китайско-френските икономически отношения. Той също така представи, по искане на френската страна, информация за съответните обстоятелства около китайско-американските търговско-икономически преговори.

Лескюр заяви, че Франция отдава голямо значение на сътрудничеството с Китай и е готова да работи съвместно с китайската страна за насърчаване на прагматичното сътрудничество между двете страни в икономическата и финансовата сфера и за постигането на по-голям напредък.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

