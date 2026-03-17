Китай създава благоприятна среда за децата в цялото общество

От Държавна комисия за развитие и реформа заявиха, че днес е публикувано „Мнение относно насърчаването на създаването на благоприятна среда за децата в цялото общество", за да се предложат подходящи условия, среда и услуги за децата, и да се осигурят техните права на живот и развитие. Това пише КМГ.

Според документа Китай ще проведе всестранно изграждане на оборудвания за спорт, забавления и почивка извън училищата. Ще се продължи с усъвършенстването на безплатни или преференциални политики на публични услуги за деца. Ще се засилва съдебната защита на непълнолетните и ще се води строга борба с престъпленията срещу непълнолетни. Вече 116 града в Китай са провели пробно изграждане на благоприятна среда за децата, което е в услуга на над 110 милиона деца.