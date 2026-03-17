Ли Чънган: Китай и САЩ постигнаха единодушие по няколко теми

От 15 до 16 март в Париж Китай и САЩ проведоха икономическо-търговски преговори, пише КМГ. Председателят на преговорния екип и зам. министър на търговията Ли Чънган заяви, че екипите на двете страни са провели откровени, задълбочени и конструктивни преговори, като са постигнали предварително съгласие по някои въпроси, а на следващия етап двете страни ще продължат преговорния процес.

Ли Чънган допълни, че темите на обсъждането между Китай и САЩ включват нивото на двустранните мита в новата обстановка, както и възможното по-нататъшно удължаване на споразуменията относно двустранните мита и свързаните с тях нетарифни мерки. Американската страна представи последните промени в митническите си мерки и плановете си за следващите стъпки, а китайската страна изрази загриженост относно несигурността, породена от това. Двете страни се съгласиха да полагат съвместни усилия за поддържане на стабилността в двустранните икономически и търговски отношения и обсъдиха идеята за създаване на работен механизъм за насърчаване на двустранното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите.

Ли Чънган заяви, че по време на тези преговори двете страни са потвърдили, че стабилните икономически и търговски отношения са от полза както за Китай и САЩ, така и за целия свят.