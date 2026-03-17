Зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов повежда ли...

НА ЖИВО: Бюджетната комисия гледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене

Екипажът на „Шънджоу‑21“ успешно завърши втората си извънкорабна дейност

Снимка: Китайска медийна група

На 16 март 2026 г. в 19:35 ч. пекинско време, след около 7 часа извънкорабна дейност, тайконавтите от екипажа на мисията „Шънджоу-21" Джан Лу, У Фей и Джан Хунджан успешно изпълниха задачата за инсталиране на устройство за защита от космически отпадъци, съобщи Китайската служба за пилотирани космически полети, цитирана от КМГ.

Тайконавтите Джан Лу и У Фей, извършили излизането в открития космос, безопасно се завърнаха в експерименталния модул „Уънтиен", с което извънкорабната дейност приключи успешно.

До момента Джан Лу е участвал в шест извънкорабни мисии, което го прави един от китайските тайконавти с най-много изпълнени задачи.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

