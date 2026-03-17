ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22485442 www.24chasa.bg

В Мадрид се проведе среща за обмен на опит в областта на трансграничните плащания в юани

КМГ

1632
Снимка: Китайска медийна група

Вчера в испанската столица Мадрид се проведе среща за обмен на опит в областта на трансграничните плащания в юани, което създаде платформа, позволяваща на европейските компании да се запознаят по-добре със системата за трансгранични плащания в юани и да задълбочат практическото сътрудничество с Китай. На събитието присъстваха представители от икономическата и търговската сфера на Испания и Португалия, пише КМГ. Обменът се фокусира върху развитието на системата за трансгранични плащания в юани, приложението на юани в икономическите и търговските отношения между Китай и Европа, както и върху свързаните с това финансови услуги.

В своето приветствие председателят на „Трансгранична междубанкова система за разплащания и клиринг" (CIPS) Уан Хунбо заяви, че CIPS, като важна инфраструктура за трансгранични разплащания в юани, ще продължи да усъвършенства глобалната си мрежа и капацитета си за обслужване. Той изрази очакване за задълбочаване на сътрудничеството с повече европейски банки и предприятия, за да се насърчи развитието на трансграничните операции в юани и да се предоставят по-ефективни и удобни финансови услуги за търговско-икономическия обмен между Китай и Европа.

Снимка: КМГ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

