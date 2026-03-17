На какво се дължи отличното начало на икономическото развитие на Китай през първите два месеца на годината?

Китай публикува основните икономически показатели за първите два месеца на годината, според които има повишение в областите на промишлеността, потреблението, инвестициите и външната търговия. Тази година е началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие на страната, на фона на повишаващите се геополитически рискове и различни неясноти, как Китай реализира първите резултати за икономическото развитие в началото на тази година?

През януари и февруари добавената стойност на индустрията с голям мащаб се е увеличила с 6,3% на годишна база, стокообменът на потребителските стоки е нараснал с 2,8%, а ръстът на потреблението на услугите с 5,6%, всичко това показва, че потребителският потенциал на огромния китайски пазар се ускорява.

Стабилността на китайската икономика е рядка гаранция за развитието в световен мащаб. Програмата за 15-ия петгодишен план изисква висококачествено развитие и ускоряване на самостоятелността във високите технологии, а точно тази последователност и стабилност позволяват на глобалните инвеститори да инвестират повече в страната.

Същевременно устойчивостта на китайската външна търговия дава възможности на целия свят да се възползва от отварянето и развитието на страната. Въпреки повишения търговски протекционизъм, през първите два месеца на годината вносът и износът на Китай са се увеличили с 18,3%.

Наред с прилагането на определените от програмата за 15-ия петгодишен план различни задачи, китайското развитие ще бъде по-висококачествено и ще донесе повече ползи на света.