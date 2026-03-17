Великобритания, Финландия и Нидерландия обмислят съвместен механизъм в отбраната

Великобритания, Финландия и Нидерландия обмислят да обединят усилията си за съвместно финансиране и доставка на оръжия, боеприпаси и военно оборудване, предвид нарастващата заплаха в световен мащаб, свързана с войните в Украйна и Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Трите държави заявиха, че заедно с други неназовани партньори проучват възможността за създаване на нов механизъм до 2027 г., който да ускори инвестициите и да стимулира търсенето на отбранително оборудване, се казва в изявление на Великобритания от днес.

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски трябва да се срещнат в Лондон по-късно днес, като се очаква да се присъедини и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Механизмът, който трите страни обмислят, ще допълни съществуващите инициативи на НАТО и ЕС.

„Като обединим силите си, получаваме повече сигурност със същите ресурси и укрепваме и нашите съюзи“, заяви нидерландският министър на финансите Елко Хайнен.

Британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс също заяви, че страната трябва да задълбочи сътрудничеството със своите съюзници и да укрепи отбранителната си промишленост. Очаква се по-късно днес тя да направи изявление, в което да съобщи, че Великобритания иска да установи по-близки отношения с Европейския съюз. Миналият месец Рийвс заяви, че сътрудничеството с европейските държави в областта на отбраната може да доведе до по-добри резултати срещу по-ниска цена, например при съвместната работа на армиите и при закупуването на военно оборудване.