Кая Калас: ЕС започна да отчита непредсказуемостта на САЩ една година след завръщането на Тръмп

Европейският съюз "започна да отчита непредсказуемостта на САЩ една година след като президентът Доналд Тръмп се върна в Белия дом, заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Разбира се, ние сме съюзници със САЩ, но не разбираме напълно техните ходове напоследък", каза Калас в интервю за Ройтерс.

"Мисля, че след тази една година е доста ясно, че думата, която трябва да имаме предвид, е непредсказуемост. Затова сега сме по-спокойни, защото очакваме непредсказуемите неща да се случват постоянно и приемаме нещата такива, каквито са, оставаме хладнокръвни, спокойни и концентрирани“, добави тя.