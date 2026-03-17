Израел: Али Лариджани също е ликвидиран

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че ръководителят на иранската служба за национална сигурност Али Лариджани е убит.

Той се е намирал в убежище в Техеран.

"Лариджани и командирът на Басидж бяха елиминирани през нощта и се присъединиха към ръководителя на програмата за унищожение Хаменей и всички елиминирани членове на оста на злото, в дълбините на ада", съобщи израелският министърът на отбраната Израел Кац по време на оценка тази сутрин, цитиран от неговата служба.

Ударите са част от по-широка кампания за отслабване на командната структура на иранските сили, посочват от израелската армия. По думите им са използвани прецизни удари по обекти, свързани с военното ръководство.

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.

Очаквайте още подробности