Руски самолети МиГ-31 с ракети "Кинжал" прелетяха над Японско море

Самолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети "Кинжал" изпълниха планов полет над неутралните води на Японско море, съобщи руското министерство на отбраната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Самолети МиГ-31 с хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал" изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. По време на полета екипажите на самолетите МиГ-31 отработиха дозареждане с гориво във въздуха. Полетите на самолетите на Въздушно-космическите сили на Русия са изпълнени в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство“, съобщиха от руското военно ведомство, като публикуваха видео.