Пакистан отхвърли твърденията, че въздушните удари са убили над 400 души в болница в Кабул

Пакистан отхвърли като невярно и подвеждащо твърдението на Афганистан, че е извършил снощи въздушен удар срещу болница за рехабилитация на наркозависими в афганистанската столица Кабул, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Пакистан заяви, че въздушните му удари, които са били нанесени също така и в източната част на Афганистан, не са засегнали никакви граждански обекти. Исламабад поясни, че именно снощи "е насочил ударите си срещу военни съоръжения и инфраструктура, подпомагаща терористите".

"Видимите вторични експлозии след ударите ясно сочат наличието на големи складове с боеприпаси", заяви пакистанският министър на информацията Атаулах Тарар в публикация в "Екс".

Тази сутрин говорител на правителството на талибаните в Афганистан заяви, че най-малко 400 души са загинали, а още 250 - ранени, при въздушния удар на Пакистан по болница за рехабилитация на наркозависими в Кабул.

Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат написа в социалната платформа "Екс", че въздушният удар е поразил държавната болница "Омид" в Кабул около 21:00 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като е унищожил големи части от болничното заведение с 2000 легла. Според говорителя броят на загиналите "досега" е достигнал най-малко 400 души, а около 250 са ранени.

Въздушният удар бе нанесен часове след като Китай заяви, че остава в готовност да продължи усилията си за намаляване на напрежението между южноазиатските мюсюлмански държави и призова и двете страни да избягват разширяването на конфликта и да се върнат на масата за преговори.

Конфликтът, започнал миналия месец, е най-тежкият досега между съседите, които имат обща граница с дължина 2600 километра. Той бе отшумял благодарение на опитите на приятелски настроени държави, сред които и Китай, да посредничат и да сложат край на сраженията, преди да избухне отново - този път само няколко дни преди празника Рамазан Байрам, който бележи края на свещения за мюсюлманите месец рамазан.

Говорителят на министерството на вътрешните работи на Афганистан Абдул Матин Кани заяви, че 408 души са загинали, а 265 са ранени. Афганистанските власти съобщиха, че загиналите и ранените са били откарани в болници в околностите на Кабул, но не дадоха подробности колко тела са били извадени и как е бил установен броят на жертвите.

Местни жители казаха, че болницата се е намирала на място, където преди това е била разположена военна база.

Местни телевизионни канали разпространиха видеокадри в "Екс", на които се вижда как афганистанските сили за сигурност използват фенерчета, изнасяйки ранените, а пожарникарите се борят да потушат пламъците сред руините на сградата.

Говорителят на правителството на афганистанските талибани Забиула Муджахид заяви, че убитите са били предимно невинни наракозависими цивилни.

Агенция Ройтерс не успя да потвърди данните за броя на жертвите чрез независим източник. В хода на конфликта и двете страни неведнъж са твърдели, че са нанасяли тежки щети на противника, но независимата проверка е била невъзможна.

Говорителят на пакистанския премиер нарече твърденията на афганистанската страна, че наркозависимите са били мишена, "постоянни лъжи" и заяви, че "антитеротистичните операции" на Пакистан ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат елиминирани "терористите и тяхната инфраструктура".

Болницата "Омид" е открита през 2016 г. и досега в нея са се лекували стотици хора, като според месните медии лечебното заведение им е осигурявало и професионално обучение в различни сфери като шивашки услуги и дърводелство, за да им помогне да си намерят работа.

Китай отново призова към спокойствие и сдържаност, както и към осигуряване на безопасността на китайския персонал, на проекти и на институции в региона. "Китай ... ще продължи да играе конструктивна роля чрез собствените си канали за намаляване на напрежението и подобряване на отношенията между двете страни", заяви Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство.

Индия, въоръженият с ядрено оръжие съперник на Пакистан, който неотдавна установи тесни връзки с афганистанските талибани, заяви, че категорично осъжда удара срещу болницата. "Фактът, че тази атака беше извършена по време на свещения месец рамазан, период на мир, размисъл и милосърдие сред мюсюлманските общности по целия свят, я прави още по-осъдителна", се посочва в изявление на индийското министерство на външните работи.