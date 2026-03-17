Американски генерал се напи в Киев и изгуби секретни документи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генерал-майорът от армията на САЩ Антонио Агуто е оставил класифицирани карти във влак за Полша за повече от 24 часа, съобщи The Hill.

Агуто, който ръководеше командването за координация, обучение и екипировка на украинската армия, е претърпял сътресение на мозъка след падане.

Инцидентът е станал след консумация на прекомерно количество алкохол по време на вечеря в Украйна.

Случаят е описан в доклад на генералния инспектор на Пентагона, публикуван наскоро.



Докладът от 56 страници, публикуван в петък, установява, че вече пенсионираният генерал е ръководил Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U) със седалище във Висбаден.

Той е взел класифицираните карти по време на пътуване от Германия до Украйна в края на март 2024 г.

Генералът е поверил контрола върху картите на своя персонал по време на пътуването.

Надзорният орган установи, че няма достатъчно доказателства кой е имал контрол над класифицираните карти, след като пътниците се качили във влака за обратното пътуване.

Картите били оставени във влака при пристигането в Полша на 4 април 2024 г. Посолството на САЩ в Украйна възстановило документите ден по-късно. Когато Агуто се върнал във Висбаден, бил информиран, че тубусът е изчезнал.

Докладът посочва, че класифицираната информация обикновено се пренася чрез куриер, но този път такава услуга не е била поръчана. Генерал-майор Агуто е поел отговорността за инцидента.

Службата на генералния инспектор е разпитала Агуто и 33 свидетели след три анонимни жалби между 20 и 24 май 2024 г. Разследването включвало разговори с персонал от Държавния департамент, анализ на имейли, медицински досиета, пътувания и други документи.

Агуто ръководеше SAG-U – единица с около 300 служители, създадена през ноември, за да гарантира дългосрочната подкрепа на САЩ за Украйна. Той се пенсионира през август 2024 г.