Фон дер Лайен: Насреща сме да помогнем за възстановяването на петролопровода „Дружба“

След подновените руски удари на 27 януари по петролопровода „Дружба“, довели до прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, разговаряхме с държавите от ЕС и Украйна, за да се възстанови снабдяването с петрол за Будапеща и Братислава. Това се посочва в съвместно изявление на председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране. Украинците приветстваха и приеха това предложение. Европейски експерти са на разположение незабавно, се допълва в текста.

Водещата задача е осигураяването на енергийната сигурност за всички европейски граждани. ЕК ще продължи да работи със заинтересованите страни за осигуряването на други пътища за пренос на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа, се отбелязва в текста.