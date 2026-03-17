Фон дер Лайен: Насреща сме да помогнем за възстановяването на петролопровода „Дружба“

Николай Желязков, БТА

Урсула Фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen

След подновените руски удари на 27 януари по петролопровода „Дружба“, довели до прекъсване на доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, разговаряхме с държавите от ЕС и Украйна, за да се възстанови снабдяването с петрол за Будапеща и Братислава. Това се посочва в съвместно изявление на председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

ЕС предложи на Украйна техническа подкрепа и финансиране. Украинците приветстваха и приеха това предложение. Европейски експерти са на разположение незабавно, се допълва в текста.

Водещата задача е осигураяването на енергийната сигурност за всички европейски граждани. ЕК ще продължи да работи със заинтересованите страни за осигуряването на други пътища за пренос на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа, се отбелязва в текста.

Четете още

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

