Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър и Рюте

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Лондон, където ще проведе среща с британския премиер Киър Стармър и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предадоха световните агенции.

Зеленски ще бъде приет и от британския крал Чарлз Трети, заяви говорител на украинското президентство.

Президентът на Украйна ще направи освен това и обръщение към членовете на британския парламент, заяви говорителят на украинското президентство Сергий Никифоров, цитиран от БТА.

Миналата седмица Зеленски посети Париж, а предстои негова визита в Мадрид.

От канцеларията на Стармър заявиха преди посещението на украинския лидер във Великобритания, че двете страни имат намерение да подпишат партньорство в областта на отбраната, в което по-специално ще бъдат отчетени заплахите, които представляват евтините дронове. Зеленски иска да изтъкне опита на страната му в прехващане на дронове, които са по ирански проект и са използвани от Русия, за да нанася удари ежедневно по Украйна. Сега Иран използва дронове и за да нанася удари по страните от Залива.

Войната в Близкия изток прекрати дипломатическите усилия, водени в последните месеци под импулса на САЩ, за да се сложи край на конфликта в Украйна.