Почина авторът на шпионски трилъри Лен Дейтън

Лен Дейтън, плодовит писател, чиито сурови и стилни шпионски трилъри десетилетия наред фигурират в списъците с бестселъри, почина на 97 години, съобщава Асошиейтед прес.

Литературният агент на Дейтън, Тим Бейтс, съобщи, че той е починал в неделя. Не се посочва причината за смъртта.

Първият роман на Дейтън, The IPCRESS File, помогна да се зададе тонът на хладнокръвните и сурови трилъри от 60-те години и беше екранизиран във филм с участието на Майкъл Кейн, който помогна както на автора, така и на актьора да започнат дълги и блестящи кариери, пише БТА.

„Лен беше титан“, каза Бейтс в своето изявление. „Той беше не само един от най-великите писатели на шпионски и трилър романи на ХХ век, но и един от най-великите ни писатели във всеки жанр.“

Роден в семейство от работническата класа в богат квартал на Лондон през 1929 г., с баща шофьор и майка, готвачка на непълно работно време, Дейтън расте с изострен нюх към сложностите и абсурдите на британската класова система.

Служи в Кралските въздушни сили като част от задължителната по онова време военна служба във Великобритания, изучава изкуство и работи като сервитьор, сладкар и стюард, преди да постигне успех като илюстратор на книги и списания. Неговите дизайни включват първото британско издание на „По пътя“ на Джак Керуак през 1958 г.

Той пише The IPCRESS File, за да се забавлява по време на почивка. Историята на таен агент, изправен пред двуличие и бюрокрация от собствената си страна, докато разследва съветска мрежа за отвличания, е публикувана през 1962 г. и се продава в милиони копия.

Романът е адаптиран за филм през 1965 г., в който Кейн играе ролята на главния герой – саркастичен, изискан представител на работническата класа с любов към гурме храната. Героят остава без име в книгата, но на образа на Кейн във филма е дадено името Хари Палмър.

Описанието на Дейтън на шпионажа като мръсна, изпълнена с грешки работа, контрастира с блясъка на романите за Джеймс Бонд на Иън Флеминг.

„Никога не бях чел книга за Джеймс Бонд“, каза Дейтън в интервю за Би Би Си през 1997 г., но по случайност The IPCRESS File е публикувана в месеца, в който излиза първият филм за Агент 007 „Доктор Но“.

Суровата атмосфера на книгата му, подобно на мрачния шпионски свят в произведенията на Джон льо Каре, е в синхрон с духа на времето и Дейтън коментира, че се е възползвал от негативната реакция към огромния успех на Бонд. Той си спомня как един приятел му казал: „Ти си груб инструмент, който критиците използват, за да разбият главата на Иън Флеминг.“

Следващите трилъри Horse Under Water, Funeral in Berlin, Billion-Dollar Brain и An Expensive Place to Die представят същия герой. „Погребение в Берлин“ (Funeral in Berlin) и „Мозък за един милиард“ (Billion-Dollar Brain) също са екранизирани с Кейн в главната роля.

Дейтън е автор и на няколко романа, чието действие се развива по време на Втората световна война. Той е писал и историческа нехудожествена литература, включително книга за убийството на президента Джон Ф. Кенеди.

Друга негова страст е храната. Дейтън е бил кореспондент по въпросите на храната за вестник „Обзървър“ през 60-те години и е написал няколко готварски книги, насочени към мъжете – идея, която по онова време е била новаторска, включително Len Deighton’s Action Cook Book (1965 г.), с рецепти, илюстрирани като комикси.

Първият брак на Дейтън с илюстраторката Шърли Томпсън завършва с развод. По-късно той се жени за Изабел де Раниц, от която има двама синове.

На български през 1992 г. е преведен романът му „Войната на Сайлъс“.