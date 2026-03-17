Медицински сестри, оказвали помощ на ранени протестиращи в Иран, са били изнасилени.

Според опозиционната медия Iran International, по време на масовите демонстрации през януари части на Ислямски революционни гвардейци са щурмували болница в Техеран, открили са огън по персонала и са извършили тежки насилия, включително изнасилване на две медицински сестри. По данни на медията жертвите са били принудени впоследствие да заявят, че са били нападнати от „размирници".

В отделен случай, две сестри, работещи в болница в Техеран, са били арестувани, след като са оказали помощ на ранени участници в протестите, избухнали по-рано тази година. Според същия източник, по време на задържането им те са били подложени на изтезания и групово изнасилване от служители на силите за сигурност.

Информацията идва от опозиционно свързани източници и е цитирана от редица международни медии, но остава трудно независимо потвърдима при строгия контрол върху информацията в страната.