Дрон удари хотел с италиански войници в Багдад

Дрон удари хотел в Багдад, в който са били настанени италиански военнослужещи, съобщиха източници, цитирани от италианската новинарска агенция АНСА и БТА. Ранени сред военнослужещите няма. Нападението е извършено снощи.

Това е поредният инцидент за италианските военни в Близкия изток след избухването на войната с Иран.

Вчера отломки паднаха в база на ЮНИФИЛ в Шама, в южната част на Ливан, където се намира командването на западния сектор, ръководено от Италия. Най-вероятно те са били от ракети, прехванати във въздуха от израелските противоракетни системи. Италиански военнослужещ, който веднага е получил медицинска помощ на място, се е оплакал от болки в очите, въпреки че не е бил ранен.

При атаката с дрон срещу военновъздушна база в Кувейт в неделя беше унищожен италиански безпилотен летателен апарат, само дни след удар по италианска база в Ербил, в Иракски Кюрдистан. И в тези случаи няма пострадали.

