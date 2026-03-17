Посланикът на Иран в Русия: Моджтаба Хаменей не се лекува в Москва

Посланикът на Иран в Русия Казем Джалали опроверга медийни съобщения, според които новият върховен лидер на страната аятолах Моджтаба Хаменей се лекува в Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Кувейтският вестник „Ал Джарида“ съобщи през уикенда, че 56-годишният Моджтада, за когото се твърди, че е бил тежко ранен при американско-израелски въздушен удар, при който загина баща му, е бил преместен в Москва за лечение по лична покана на руския президент Владимир Путин, посочи Ройтерс.

Кремъл отказа да коментира първоначалната медийна информация.

„Навикът да се лъже не напуска главата на лъжеца, но една иранска поговорка гласи, че лъжецът има къса памет и е забравящ. Днес в западните и персийскоезичните медии отекна скандал. До деня на американската и ционистката агресия срещу Иран, в утрото на най-почитания свещен месец, новината за бягството на мъченика Хаменей във Венецуела и Русия заемаше първо място в медиите на сатанинското движение. Днес новината за прехвърлянето на Върховния лидер на революцията в Русия за лечение е нова психологическа война. Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища, мястото им е по улиците сред народа. Кръвта на мъченика Хаменей обезсилва магията на психологическата война и потока от лъжи”, написа Джалали в социалната мрежа „Екс”.