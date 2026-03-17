ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Бюджетната комисия гледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22487585 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 4,5 удари Ормузкия проток

Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разтърси Източен Иран, по-специално Ормузкия проток, в 9:59 ч. местно време.

Епицентърът е бил на дълбочина 10 километра, на 37 километра югозападно от Мор и на 235 километра североизточно от Манама, Бахрейн.

Ормузкият проток е в центъра на вниманието от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Той е един от най-важните морски коридори в света, разположен между Иран на север и Оман и Обединените арабски емирства на юг.

Това е единственият морски път, свързващ Персийския залив с Оманския залив и открития океан. Около 20 процента от световните доставки на петрол и приблизително една трета от световния втечнен природен газ преминават през пролива.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

