Доналд Туск: Полша няма да изпраща войски в Иран

Полша няма да изпраща войски в Иран, тъй като конфликтът не засяга пряко нейната сигурност, заяви днес полският министър-председател Доналд Туск, като подчерта, че САЩ и другите сили разбират решението на Варшава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп призова съюзниците си да помогнат за осигуряването на сигурността в Ормузкия проток, тъй като иранските сили продължават атаките и блокадата в този жизненоважен воден път на фона на американско-израелската война срещу Иран, която навлезе в третата си седмица.

"Правителството на Полша не планира никаква експедиция в Иран и това не поражда никакви съмнения у нашите съюзници", заяви Туск преди среща на правителството във Варшава.

Той посочи, че това се отнася за сухопътните войски, военноморските сили и военновъздушните сили на Полша, които все още са в процес на укрепване на фона на конфликта в Украйна.

Туск заяви, че осигуряването на сигурността в Балтийско море остава основен елемент от стратегията на Полша.

Редица други съюзници на САЩ, сред които Германия, Испания и Италия, заявиха, че нямат непосредствени планове да изпратят кораби, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, който Иран ефективно блокира с атаки и заплахи.