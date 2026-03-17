Мицотакис: Трябва да се вземат мерки на европейско ниво за справяне с енергийната криза

Трябва да се предприемат мерки на европейско ниво за справяне с енергийната криза, каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на участието си в енергиен форум в столицата Атина, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ и БТА.

В изказването си Мицотакис бърна внимание на необходимостта от справяне с проблемите, породени от войната в Близкия изток, особено в енергийния сектор и растящите цени.

Премиерът изрази надежда военните операции да приключат скоро, като, по думите му, в противен случай Европа трябва незабавно да предприеме мерки, ако кризата продължи, информира ЕРТ.

Гърция подкрепя позицията, че Иран не може да притежава ядрени оръжия, каза още Мицотакис. Той отбеляза също, че икономическият шок и неговите последици трябва да бъдат повод за сериозна загриженост. Според Мицотакис опитът от енергийните проблеми, възникнали вследствие на войната в Украйна, е създал ценен опит за справяне с подобни ситуации.

„При предишната криза настоявах да се въведе таван на цените на природния газ и ни отне осем месеца да го решим. Сега трябва да действаме по-бързо и по-целенасочено, с временни мерки“, каза още Мицотакис, цитиран от ЕРТ.

Премиерът на Гърция посочи, че използването на ядрената енергия е неизбежно на европейско ниво, като отново подчерта, че страната е отворена за обсъждане на този въпрос.