Хиляди се събраха в Дъблин, за да отбележат Деня на Свети Патрик (Снимки)

Парадът по случай Деня на Свети Патрик в Дъблин Снимка: Ройтерс

Очаква се парадът по случай Деня на Свети Патрик в Дъблин да привлече хиляди зрители и участници по улиците на ирландската столица днес, 17 март, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Шествието, включващо 12 големи платформи и над 3000 участници, ще започне от северната част на града, ще премине по главната улица "О'Конъл Стрийт" и ще завърши в южната част на Дъблин.

Болницата "Ротунда", която се намира близо до началната точка на парада, ще направи своя дебют със специална платформа, проектирана от ArtFX.

Телевизионната водеща и подкастърка Вог Уилямс - главен церемониалмайстор на тазгодишния парад, сподели, че предишната нощ не е могла да заспи от вълнение.  

На въпроса защо се гордее, че е ирландка, тя отговаря: "Мисля, че сме страхотни. Просто сме си такива и се търсим едни други. Дори в Лондон имам своя група ирландски приятели. Когато си на път, търсиш ирландски бар".

"Всички просто обичаме да прекарваме времето си заедно и мисля, че когато срещнеш ирландец, със сигурност ще прекараш една чудесна вечер", продължава тя.

Уилямс казва още, че парадът ще предложи на посетителите едно "наистина добро прекарване".

Големи паради по случай Деня на Свети Патрик ще има и в Белфаст, Корк и Голуей, докато в родния град на актрисата Джеси Бъкли -  Киларни, ще отбележат нейния успех на "Оскар"-ите с платформа, посветена на успелите личности от този град в графство Кери.

Темата на тазгодишното шествие е "Честване на хората и корените" и в него ще участват маршируващи оркестри от Шотландия и осем от различни щати на САЩ: Охайо, Аризона, Илинойс, Уисконсин, Айова, Мисисипи, Индиана и Тексас.

Парадът по случай Деня на Свети Патрик в Дъблин Снимка: Ройтерс
