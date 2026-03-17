Рим възвръща изгубеното лице на Колизеума след 15 века

След четири години на интензивни археологически проучвания, реставрация и иновативен архитектурен подход, една от най-загадъчните части на Колизеума най-накрая отново е достъпна за публиката. Южните коридори в амфитеатъра на Флавиите, по които зрителите достигали навремето до местата си, днес оживяват с нова сила, връщайки на посетителите усещането за оригиналната величествена геометрия на монумента.

До неотдавна тази зона оставаше неразбираема за посетителите. Подредбата й през XIX век прикриваше както оригиналното ниво на настилката, така и малкото останали фрагменти от античния под. Между 2021 и 2024 г. археолози разкриват сложна стратиграфия, натрупвана в продължение на повече от 1300 години, или от ранното Средновековие до XX век.

Сред откритията изпъкват останки от оригиналната травертинова настилка, канализационна система и следи от вторични употреби: обори, складове и дори импровизирани ограждения, изградени от разграбени строителни материали.

Особено интересно е потвърждението, че хидравличната система на Колизеума е била далеч по-сложна, отколкото се предполагаше- факт, който хвърля нова светлина върху функционирането на арената в епохата на император Веспасиан.

Историците знаят отдавна, че именно южната част на Колизеума е била най-уязвима. Построена върху по-нестабилна почва, тя постепенно се срутва вследствие на земетресения и естествени процеси още през VI-VIIвек. Някога достигаща 50 м. височина, или както северната страна, днес тази част оцелява само фрагментарно.

Точно оттук в древността е влизал императорът, придружен от своята свита. Това е символичен вход, който сега може да бъде проследен отново благодарение на възстановената настилка и архитектурни маркери. Новата настилка от травертин, внимателно подбран от скалните кариери в Тиволи, е положена на оригиналната височина на античния под. Тя не просто възстановява визуално изгубените коридори, а и отделя древния периметър от съвременната градска среда. Архитектурното решение включва и минималистични обеми, маркиращи местата на изчезналите колони. Те „подсказват" пространството, без да го възстановяват буквално, с други думи, деликатен баланс между реконструкция и интерпретация.

На определени места археолозите умишлено оставят открити оригиналните основи и подготвителни слоеве, което е като своеобразен „прозорец" към строителните техники на Древен Рим.

Един от най-иновативните аспекти на проекта е използването на нови материали, създадени специално за Колизеума. Сред тях е и NanolaQ -продукт на базата на наночастици от вар, разработен съвместно с Университета на град Л'Акуила. Той позволява укрепване на повърхностите, без да нарушава тяхната историческа автентичност.

Всички интервенции са напълно обратими, което е ключов принцип в съвременната консервация на културното наследство.

Реставрираната зона е внимателно проектирана да бъде достъпна за всички, включително за хора с ограничена подвижност. Новите рампи и отвореното пространство позволяват на посетителите да се доближат до самите стени на амфитеатъра и да усетят мащаба му по начин, невъзможен досега. Върху настилката са изписани номерата на арките, които в древността са насочвали зрителите към техните места, детайл, който придава на пространството почти театрална атмосфера.

Макар асиметричният силует на Колизеума, познат от ренесансовите изображения, да остава, новата намеса възстановява неговата „четимост". За първи път от векове насам посетителите могат да разберат истинския обем и структура на южната част.