ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в ...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22488138 www.24chasa.bg

Нетаняху потвърди смъртта на Лариджани: Това е шанс за иранците

14480
Бенямин Нетаняху Снимка: Екс/ @netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди смъртта на ръководителят на иранската служба за сигурност Али Лариджани. Той заяви, че това е шанс за иранците да премахнат управляващите си. 

За убийството на Лариджани по-рано съобщи министърът на отбраната Израел Кац. 

„Тази сутрин ликвидирахме Али Лариджани, шефа на Революционната гвардия – бандата от гангстери, която всъщност управлява Иран", заяви Нетаняху в телевизионно обръщение, цитирано от Turkiye Today. 

Той каза, че свалянето на клерикалните власти от иранците „няма да стане изведнъж, няма да стане лесно. Но ако продължим да настояваме в това – ще им дадем шанс да вземат съдбата си в свои ръце". 

По-рано бе съобщено, че Лариджани е бил в убежище в Техеран. Заедно с него е ликвидиран и командирът на Басидж. 

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.

Бенямин Нетаняху Снимка: Екс/ @netanyahu

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

