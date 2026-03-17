Нетаняху потвърди смъртта на Лариджани: Това е шанс за иранците

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди смъртта на ръководителят на иранската служба за сигурност Али Лариджани. Той заяви, че това е шанс за иранците да премахнат управляващите си.

За убийството на Лариджани по-рано съобщи министърът на отбраната Израел Кац.

„Тази сутрин ликвидирахме Али Лариджани, шефа на Революционната гвардия – бандата от гангстери, която всъщност управлява Иран", заяви Нетаняху в телевизионно обръщение, цитирано от Turkiye Today.

Той каза, че свалянето на клерикалните власти от иранците „няма да стане изведнъж, няма да стане лесно. Но ако продължим да настояваме в това – ще им дадем шанс да вземат съдбата си в свои ръце".

По-рано бе съобщено, че Лариджани е бил в убежище в Техеран. Заедно с него е ликвидиран и командирът на Басидж.

Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.