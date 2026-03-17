Директорът на центъра за борба с тероризма в САЩ напуска заради войната с Иран

Директорът на американския Национален център за борба с тероризма Джоузеф Кент подаде оставка заради американо-израелската война в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Иран не представлява непосредствена заплаха за нашата нация", заявява Кент в писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп, публикувано в социалната платформа "Екс".
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr