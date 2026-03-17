Андрий Сибига: Украйна е отворена за взаимноизгодни сътрудничества в сигурността

Украинскит външен министър Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Украйна е готова да развива взаимноизгодно сътрудничество в областта на сигурността благодарение на своите икономически ефективни решения, които са изпитани в бойни условия, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс", цитиран от Укринформ и БТА. 

"Ескалацията на напрежението в Близкия изток коренно промени възприятията за Украйна не само в страните от Залива, но и по целия свят. Това може би е изненадало някои хора. Всъщност ние го повтаряме от месеци: Украйна вече не е просто страна, която моли за подкрепа, а фактор за сигурността на Европа и други региона", заяви Сибига. 

Украиският външен министър подчерта, че през последните няколко седмици 11 държави са се обърнали към Украйна с искания за помощ при защитата на техните граждани от въздушни удари. Някои от тях вече са изразили благодарност за конкретната оказана подкрепа. 

"Нашите решения са изпитани в реални условия, икономически ефективни и технологично напреднали. Партньорството с Украйна дава допълнителна сили в защитата на човешкия живот. Ние сме отворени за развитие на взаимноизгодно сътрудничество", добави той. 

Преди няколко дни украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските специалисти в Близкия изток оказват единствено експертна подкрепа и не участват в конфликта на нито една от страните. 

 

Украинскит външен министър Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

