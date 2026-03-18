Живите Кенеди - между политика и скандали

Десетилетия убийството на президента фамилията Кенеди продължава да живее в светлината на прожекторите. С политически амбиции, семейни конфликти и скандали, които показват, че династията не се е превърнала в забравена американска история.

Когато се говори за фамилията Кенеди, обикновено първата асоциация е с убития президент Джон Ф. Кенеди и романтичния мит за "Камелот". Така американците наричат краткия период на неговото управление в началото на 60-те години на миналия век. Време, което медиите и обществото по-късно описват

като почти приказна епоха на оптимизъм

и политическа харизма

Сравнението идва от легендата за крал Артур и неговия дворец Камелот – символ на идеалното, благородно управление.

Но днес, повече от шест десетилетия по-късно, десетки негови наследници все още са живи и активно присъстват в обществения живот – някои като дипломати и политици, други като журналисти, активисти или просто като герои на скандални заглавия.

Последната пряка наследница на президента и може би най-известният жив член на фамилията е Каролайн Кенеди. Тя е единственото оцеляло дете на президента Джон Ф. Кенеди и Жаклин. Юрист, писател и дипломат. През годините заема важни постове, включително посланик на САЩ в Япония, а по-късно и в Австралия. Каролайн дълго време се стреми да пази дистанция от медиите – нещо, което силно я отличава от останалите Кенеди.



Но дори тя не успява да избяга от семейните

конфликти



През последните години открито се противопостави на своя братовчед Робърт Ф. Кенеди-младши, обвинявайки го, че търси внимание и власт и че разпространява опасни идеи, свързани с ваксинирането.

Ако има човек, който днес държи фамилията в постоянен медиен фокус, това е именно Робърт Ф. Кенеди-младши – син на убития сенатор Робърт Кенеди и племенник на президента. Той е юрист и дългогодишен екологичен активист, но през последните години се превърна в една от най-противоречивите фигури в американската политика. Кенеди е известен със силната си антиваксърска позиция и различни конспиративни теории, което доведе до остри критики дори от собственото му семейство.

Джак Шлосбърг.

Конфликтът във фамилията

се изостри още повече