Живите Кенеди - между политика и скандали

Десетилетия убийството на президента фамилията Кенеди продължава да живее в светлината на прожекторите. С политически амбиции, семейни конфликти и скандали, които показват, че династията не се е превърнала в забравена американска история.
Когато се говори за фамилията Кенеди, обикновено първата асоциация е с убития президент Джон Ф. Кенеди и романтичния мит за "Камелот". Така американците наричат краткия период на неговото управление в началото на 60-те години на миналия век. Време, което медиите и обществото по-късно описват
като почти приказна епоха на оптимизъм
и политическа харизма
Сравнението идва от легендата за крал Артур и неговия дворец Камелот – символ на идеалното, благородно управление.
Но днес, повече от шест десетилетия по-късно, десетки негови наследници все още са живи и активно присъстват в обществения живот – някои като дипломати и политици, други като журналисти, активисти или просто като герои на скандални заглавия.
Последната пряка наследница на президента и може би най-известният жив член на фамилията е Каролайн Кенеди. Тя е единственото оцеляло дете на президента Джон Ф. Кенеди и Жаклин. Юрист, писател и дипломат. През годините заема важни постове, включително посланик на САЩ в Япония, а по-късно и в Австралия. Каролайн дълго време се стреми да пази дистанция от медиите – нещо, което силно я отличава от останалите Кенеди.
Но дори тя не успява да избяга от семейните
конфликти
През последните години открито се противопостави на своя братовчед Робърт Ф. Кенеди-младши, обвинявайки го, че търси внимание и власт и че разпространява опасни идеи, свързани с ваксинирането.
Ако има човек, който днес държи фамилията в постоянен медиен фокус, това е именно Робърт Ф. Кенеди-младши – син на убития сенатор Робърт Кенеди и племенник на президента. Той е юрист и дългогодишен екологичен активист, но през последните години се превърна в една от най-противоречивите фигури в американската политика. Кенеди е известен със силната си антиваксърска позиция и различни конспиративни теории, което доведе до остри критики дори от собственото му семейство.
Конфликтът във фамилията
се изостри още повече
когато част от неговите роднини публично заявиха, че позициите му са опасни за обществото.
Докато някои Кенеди се карат за политика, младото поколение се опитва да намери собствен път. Един от най-обсъжданите е Джак Шлосбърг – внук на президента Кенеди и син на Каролайн. Той се кандидатира за Конгреса в Ню Йорк и често използва наследството на дядо си в политическите си кампании. Но Шлосбърг е известен и с доста ексцентрично поведение. Наскоро разказа, че държи у дома си скелет, облечен с халата и шапката на Джон Кенеди – странен ритуал, който според него му помага символично да "разговаря" с дядо си.
Фамилията Кенеди е огромна и много от членовете са активни в различни сфери. Сред тях е Джоузеф Кенеди III – бивш конгресмен от Масачузетс, който продължава политическата традиция на фамилията. Други се насочват към медиите и благотворителността. Мария Шрайвър, племенница на президента Кенеди, е известна журналистка и дълги години беше съпруга на актьора и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер. Сестра Рори Кенеди е режисьор на документални филми и често работи по социални и политически теми.
Митът за "Камелот" днес е изправен срещу реалността. Кенеди вече не са онова единно политическо семейство, което Америка някога виждаше. Някои продължават традицията на обществена служба, други се дистанцират от политиката, а трети създават скандали, които разделят фамилията. И все пак едно нещо остава непроменено – фамилията Кенеди продължава да привлича внимание. Докато новото поколение постепенно навлиза в политическия и публичния живот, въпросът остава същият, който медиите задават от десетилетия: дали някой от наследниците отново ще успее да върне фамилията в Белия дом и дали митът за "Камелот" ще получи нова глава.