Хакан Фидан: Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг руско-украински преговори

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският министър на външните работи Хакан Фидан е провел днес телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, в който отново е подчертал, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг преговори между Русия и Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на турското Министерство на външните работи. 

Фидан също така е изтъкнал рисковете, които продължителната война създава както за страните от региона, така и в международен план, пише БТА.

Министрите са обсъдили и въпроси, свързани с енергийната сигурност, се посочва в съобщението на министерството. 

