Макрон: Франция никога няма да участва в свалянето на блокадата на Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, че Франция никога няма да участва в операции по свалянето на блокадата на Ормузкия проток и че Франция продължава да работи по подготовката на коалиция, която може да осигури свобода на корабоплаването в момента, в който военните действия бъдат прекратени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ние не сме страна по конфликта (САШ и Израел срещу Иран - бел. ред.) и съответно Франция никога няма да участва в операции по отварянето или освобождаването на Ормузкия проток в настоящия контекст", каза Макрон в началото на днешното заседание на френския кабинет, в чийто дневен ред са конфликтите в Близкия изток.