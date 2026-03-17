Орбан: Украйна да пусне доставките по петролопровода "Дружба", ако иска пари от Брюксел

Виктор Орбан Снимка: Екс/EUROPA

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска да получи финансиране от Брюксел, Украйна трябва да възобнови доставките по петролопровода "Дружба", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Ако няма петрол, няма и пари", подчерта Орбан във видео, публикувано във Фейсбук.

Орбан каза, че днес е провел разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и словашкия премиер Роберт Фицо във връзка с блокирането на петролните доставки от Украйна.

По думите му позицията на Унгария остава непроменена. "Ако Зеленски иска да получи средствата от Брюксел, трябва да възобнови работата на петролопровода "Дружба"". Унгарският премиер добави, че Киев е отказал разговори на равнище експерти миналата седмица и открито е признал, че няма да позволи евтиният руски петрол да стигне до Унгария.

Орбан също така обвини Украйна, че използва петролната блокада, за да влияе върху вътрешнополитическата ситуация в Унгария в полза на партията ТИСА.

"Ситуацията е пределно ясна - ако няма петрол, няма да има и пари", заключи той.

