Гърция: Няма да се замесваме в конфликта в Близкия Изток

„Позицията на Гърция е ясна от самото начало: страната не възнамерява да се замесва в конфликта", подчерта днес външният министър Йоргос Герапетритис на съвместна пресконференция с германския си колега Йохан Вадефул в Берлин. Това предаде гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА.

Той подчерта, че безопасността на гръцките моряци и кораби в региона на Персийския залив остава основен национален приоритет и призова за всеобща коалиция, която да гарантира свободата на корабоплаването, независимо от продължаващите въоръжени конфликти.

„Нашият приоритет е сигурността на нашите моряци, които в момента са в Персийския залив, и на гръцките кораби, блокирани в района", каза Герапетритис. Той призова всички участващи страни да осигурят свободно корабоплаване и да се въздържат от всякакви действия, които нарушават международното морско право, като подчерта, че защитата на свободата на корабоплаването е свързана не само с цените на петрола, но и със световната продоволствена сигурност, просперитет и социално сближаване. Наложително е да се върнем към дипломацията, за да възстановим свободата на корабоплаване - всяка заплаха срещу нея е неприемлива, добави той.

В отговор на въпрос Герапетритис подчерта изключителната чувствителност на Ормузкия проток, отбелязвайки, че всяка заплаха за корабите, преминаващи през него, е неприемлива.

Той призова за по-широка, всеобща коалиция за свобода на корабоплаването, работеща в сътрудничество с регионални организации, страните от Персийския залив и Иран, за да се гарантира, че морският транспорт няма да бъде засегнат от въоръжен конфликт.

Не е най-доброто да има изолирани споразумения, определящи влизането или излизането на кораби от Ормузкия проток, каза той и добави: „Това, което търсим, е постоянно, общо решение, което гарантира мир, постижим само чрез по-широка коалиция под егидата на международни организации, по-специално на ООН."

На пресконференцията с Вадефул гръцкият външен министър спомена и съответните инициативи, предприети от гръцкото правителство.