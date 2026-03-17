ЕС иска да изготви предложения към САЩ, Израел и Иран за прекратяване на войната в Иран

Трябва да работим с партньорите от Близкия изток за изготвяне на предложения към Вашингтон, Тел Авив и Техеран за прекратяване на войната в Иран, посочи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по външни работи.

Кризата в Близкия изток се движи към най-лошия сценарий, добави тя. Калас отчете широките икономически последици, включително за енергийните цени. Няма признаци за успокояване на обстановката или за стратегия за прекратяване на тази война, отбеляза Калас. Тя добави, че това важи и за войната в Украйна.

Русия вече прави пари от войната в Близкия изток, а решението на САЩ за временно облекчаване на санкциите за руския петрол не можеше да дойде в по-неподходящ момент за Украйна, коментира Калас. По нейните думи единственият изход за пълно отваряне на Ормузкия проток е в дипломацията. Режимите винаги се променят отвътре, не отвън, заяви Калас по повод събитията в Иран, свързани с убийството на аятолах Али Хаменей.

Има ясна връзка между войната в Украйна и събитията в Близкия изток - общото е подкопаването на международното право, обобщи Калас. Според нея по-голямата част от света търси предсказуемостта, осигурявана от международният ред, основан на правила. По нейните думи за бъдещите събития в Куба и Венецуела има различни възможности и ЕС трябва да бъде подготвен за всяка от тях с общо виждане.

За възстановяването на отношенията с Русия предложих на държавите от ЕС да обсъдим за какво да разговаряме с Москва. Ако руснаците мислят, че могат да се договорят със САЩ за неща, които касаят Европа и че ще направим всичко, което САЩ ни кажат, това няма да стане, заяви Калас. По нейните думи по въпроси, които засягат Европа, Русия трябва да разговаря с ЕС.