Крал Чарлз III посрещна Зеленски в Бъкингамския дворец

Крал Чарлз III посрещна Зеленски в Бъкингамския дворец СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес с британския крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА. 

Срещата е част от посещението на Зеленски в Лондон. Британският кралски двор разпространи в социалните мрежи снимка от срещата, на която се вижда как Зеленски се ръкува с монарха. Това е четвъртата среща на Зеленски с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, отбелязва Укринформ.

Украинският лидер пристигна по-рано днес в Обединеното кралство. В Лондон той се срещна и с британския премиер Киър Стармър.

Стармър призова съюзниците на Киев да не губят от поглед конфликта в Украйна заради войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Наистина е важно добре да разбираме, че трябва да задържим вниманието си върху Украйна. Очевидно е, че има война в Иран и други събития в Близкия изток, но не може да губим от поглед това, което се случва в Украйна", каза Стармър при посрещането на Зеленски на "Даунинг стрийт".

Украинският президент каза, че иска да обсъди със Стармър дипломатическите усилия и напредък в преговорите между САЩ и Русия за слагане на край на конфликта.

Планирано е подписване на ново споразумение между Обединеното кралство и Украйна в сферата на отбраната.

Крал Чарлз III посрещна Зеленски в Бъкингамския дворец СНИМКА: Ройтерс
