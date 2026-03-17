Моджтаба оцелял с рана на крака след атаката, защото бил на разходка в градината си (Обзор)

Тел Авив: Елиминирахме фактическия лидер на Иран

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е оцелял по чудо след въздушните атаки на САЩ и Израел, защото е излязъл на разходка в градината си минути преди домът му да бъде изравнен със земята. Това разкри британският в. “Дейли Телеграф”, позовавайки се на изтекъл аудиозапис.

От него става ясно, че и Хаменей е бил мишена на същата атака, при която бяха убити баща му Али Хаменей и други висши членове на ръководството на Иран. Моджтаба обаче излязъл навън, “за да свърши нещо” мигове преди израелските балистични ракети да ударят резиденцията му в 9,32 ч на 28 февруари.

Аудиото е част от обръщение на Мазахер Хосейни, шеф на протокола в канцеларията на Али Хаменей, до висши духовници и командири на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). То е от среща на 12 март в Техеран и е първият подробен отчет за случилото се в комплекса на върховния лидер. Хосейни разкрил, че Моджтаба е получил “лека рана на крака”, а съпругата и синът му са били убити на място, докато зет му е бил обезглавен.

Тялото на Мохамед Ширази - началник на военното бюро на Хаменей, е било “разкъсано на парчета”, като от него са

останали само няколко килограма плът”,

използвани за идентифицирането му.

Поразеният комплекс на Хаменей в Техеран е бил дом на всичките му деца, а на 28 февруари покойният аятолах е имал среща с висши държавници. Част от убитите при атаката бяха началникът на IRGC Мохамад Пакпур, както и военният министър Азис Насирзадех.

“Божията воля беше Моджтаба да излезе на двора и след това да се върне. Той се качваше по стълбите, когато сградата беше ударена”, казва Хосейни.

“Тези дяволи (САЩ и Израел) бяха набелязали няколко места в комплекса - едно от тях беше офисът на върховния лидер, удариха го с три ракети”, обяснява още Хосейни. Наред с това били поразени домът на Моджтаба, жилището под него, което принадлежало на зет му Мисбах ал Худа Багери Кани, и домът на брат му Мостафа и съпругата му.

“Ракетата беше толкова мощна, че успя да стигне там, където се намираше Мисбах, и

преряза главата му на две”,

разкрива още служителят на аятолаха. И допълва, че братът на Хаменей заедно с жена си били наблизо в трета резиденция, като след атаката “те излязоха невредими”.

Никое от децата на Али Хаменей не се е появявало публично след атаката. Единствено преди дни Моджтаба направи първото си изявление към иранския народ, но то беше в писмен вид, което доведе до спекулации, свързани със здравословното му състояние. Дори Доналд Тръмп изрази съмнение, че новият ирански лидер е изобщо жив. Появиха се и твърдения, че Моджтаба е в кома, че не знае дори, че е новият лидер на Иран, че е с ампутиран крак и дори че се лекува в Москва.

Според информация била проведена строго секретна операция, при която руски военен самолет откарал Хаменей към Москва, където бил опериран, а след това настанен за лечение в частна болница в една от президентските резиденции. Твърдеше се, че лично руският президент Владимир Путин предложил всичко това. Във вторник обаче иранският посланик в Русия Казем Джалали отрече: “Навикът да се лъже не напуска главата на лъжеца”.

Ако Моджтаба е извадил късмет, не може да се каже същото за “фактическия лидер” на Иран - ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност Али Лариджани. Израелски военни съобщиха във вторник, че в ранните часове на деня Лариджани е бил елиминиран по време на атака край Техеран. Смъртта му беше потвърдена и от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Лариджани е познат като един от най-изявените държавници в Иран, който познава до болка системата отвътре. Стратег, прагматик и философ, той се позиционира като ключова фигура в дипломацията и ядрената политика на Техеран. Преди дни той беше видян да върви свободно из улиците на иранската столица по време на проправителствен митинг - това се прие като пряка подигравка към Вашингтон.