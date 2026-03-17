Тръмп: НАТО прави много глупава грешка с отказа да помогне на САЩ във войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка", предадоха Ройтерс и БТА.

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом, Тръмп посочи, че страните от НАТО подкрепят американско-израелската война, която навлезе в третата си седмица, но не искат да участват в нея.

"Мисля, че НАТО прави много глупава грешка", каза американският държавен глава в Белия дом.

"Всеки е съгласен с нас, но те не искат да помогнат. И ние, САЩ, трябва да запомним това, защото мисля, че е доста шокиращо", добави той.

На въпрос на репортер дали "преосмисля отношенията на САЩ с НАТО и биха ли се оттеглили от Алианса", Тръмп отговори, че е разочарован от съюза.

„Когато те не ни помагат, това със сигурност е нещо, върху което трябва да се замислим. Не се нуждая от Конгреса, за да взема това решение", заяви той.

Той каза, че „понастоящем няма нищо предвид" по отношение на преосмислянето на отношенията на САЩ с НАТО.

Тръмп призова държавите да помогнат да се обезопаси Ормузкият проток, след като Иран отговори на съвместните американско-израелски атаки, като на практика блокира морския път за преминаващите оттам петролни танкери с дронове, ракети и мини.

Няколко държави от НАТО обаче казаха вчера, че засега не планират да изпратят кораби, за да помогнат за сваляне на блокадата, с което всъщност пренебрегнаха призива на Тръмп за военна подкрепа.

"Поради факта, че имахме такъв военен успех, ние повече не се "нуждаем" и не желаем помощта на страните от НАТО – И НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия и Южна Корея", написа преди изказванията си в Овалния кабинет Тръмп в своята социална платформа Трут соушъл".