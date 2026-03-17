Тръмп взе на мушка и президента на Куба (Обзор)

US президентът очаква да има “честта да превземе” страната

Администрацията на Доналд Тръмп се стреми да отстрани Мигел Диас-Канел от власт в Куба, съобщиха четирима източници пред “Ню Йорк Таймс". Свалянето от власт на президента няма да доведе до промяна в останалата част от кубинското правителство. Според източници американците ясно са заявили на Хавана, че държавният глава трябва да си тръгне, а Вашингтон не е заинтересован от други оставки. Според западни медии САЩ гледат на Диас-Канел като на хардлайнер и противник на необходимите структурни икономически реформи.

Американските преговарящи искат още Куба да се съгласи да отстрани от власт някои възрастни служители, останали верни на идеите на Фидел Кастро. САЩ обаче все още не търсят конкретни действия срещу членове на семейство Кастро, уточниха два източника.

Ако кубинците се съгласят с отстраняването на президента си, това ще бъде първата голяма промяна в политиката, която ще произлезе от преговорите между двете страни, откакто започнаха преди няколко месеца, отбелязва “Ню Йорк Таймс”. За американските представители разговорите между САЩ и Куба са фокусирани върху постепенното отваряне на икономиката на островната държава за американски предприемачи и компании. 65-годишният Диас-Канел е президент на Куба от 2018 г. и също така ръководи Комунистическата партия. Остават му още две години от мандата му. Той беше първият и засега единственият човек на власт след 1959 г., който не е носил името Кастро.

Същевременно Доналд Тръмп обяви, че очаква да има “честта да превземе Куба”, след като наложена от САЩ петролна блокада потопи страната в мрак и пълно прекъсване на електрозахранването. Президентът на САЩ заяви, че може да прави “всичко, което си поиска” с Куба.

“Независимо дали ще я освободя, или ще я завзема - мисля, че мога да правя с нея каквото си искам, ако искате да знаете истината. В момента те са много отслабена нация", обяви Тръмп.

Марко Рубио, държавният секретар на САЩ и син на кубински имигранти, отдавна ясно заяви, че иска смяна на властта в Хавана. Тръмп също призова за “приятелско превземане”, но наскоро каза: “Може да не е приятелско”.

След като свали венецуелския президент Николас Мадуро от власт през януари и се присъедини към Израел в атаката срещу Иран, Тръмп публично коментира, че Куба ще бъде “следващата”.

65-годишният Диас-Канел очаква разговорите със САЩ да се проведат “при принципите на равенство и уважение към политическите системи на двете страни, суверенитета и самоопределението”.

