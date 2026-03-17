Опозицията в Северна Македония предлага мерки срещу поскъпването на горивата

Лидерът на най-голямата опозиционна партия в парламента на Северна Македония СДСМ Венко Филипче обяви, че парламентарната група на партията ще внесе пакет от закони с цел облекчаване на гражданите в условията на икономически натиск, породен от последните събития в Близкия изток, предаде МИА. На пресконференция той посочи, че предложенията включват намаляване на ДДС за горивата от 18 на 5 процента, понижаване на акциза с четири денара (0,06 евро) на литър, въвеждане на нулева ставка на ДДС за основни хранителни продукти, както и намаляване наполовина на пътните такси.

"Правителството трябва да реагира и да приеме тези закони, защото хората няма да могат да се изхранват в тази криза", заяви Филипче, цитиран от БТА. Той подчерта, че цените на горивата в страната отново са се увеличили въпреки по-ранни уверения от премиера Християн Мицковски за поевтиняване. По думите му вместо очакваното намаление, цените са нараснали със седем денара (0,11 евро) за литър.

Според лидера на СДСМ това е второ сериозно поскъпване, а правителството "не е предприело нищо", за да защити жизнения стандарт. Той предупреди, че ръстът на цените на горивата неизбежно ще доведе до поскъпване на храните и енергията, като ефектите могат да се окажат трайни. Филипче изчисли, че само за седмица гражданите плащат милиони евро повече заради увеличението на дизела, като с новото поскъпване разходите ще надхвърлят 4,5 милиона евро седмично.

В изказването си той засегна и темата за европейската интеграция, като заяви, че процесът е "напълно блокиран" и няма реален напредък. Филипче обяви две политически инициативи, насочени към разобличаване на "фалшивите патриотични политики" на управляващата ВМРО-ДПМНЕ. Първата предвижда създаване на регионална инициатива със сродни партии от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания за насърчаване на европейската интеграция, борбата с корупцията и противодействието на авторитарни тенденции. Втората инициатива е свикването на партиен конгрес, на който СДСМ ще представи програмата си за следващите парламентарни избори, които според Филипче вероятно ще бъдат предсрочни.

Филипче отрече да има каквото и да е споразумение с ВМРО-ДПМНЕ и заяви, че единственият ангажимент на партията му е към "европейска Македония" и търсене на отговорност от управляващите. Той предупреди, че страната рискува да изостане от процеса на разширяване на ЕС и заяви, че има сигнали от европейски представители, че приоритетите могат да се променят.

Лидерът на СДСМ изрази критика и към състоянието на върховенството на закона, съдебните реформи и медийната среда, като подчерта, че липсата на напредък в тези области допълнително затруднява европейската перспектива на страната.