ЦСКА обжалва наказание заради знаме със свастика

Тръмп за директора на центъра за борба с тероризма: Беше много слаб по въпросите на сигурността

Джоузеф Кент СНИМКА: Екс/joekent16jan19

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че е добре, че директорът на американския център за борба с тероризма Джоузеф Кент е подал оставка, защото е бил "много слаб по въпросите на сигурността", предаде Ройтерс.

Подалият оставка днес Кент стана първият и най-високопоставен член на администрацията на Тръмп, оттеглил се заради войната с Иран.

Кент каза, че Техеран не представлява непосредствена заплаха за Съединените щати.

"Не мога с чиста съвест да подкрепям продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за страната ни и е ясно, че започнахме тази война заради натиск от Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо да американския президент Доналд Тръмп, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Някои експерти казват, че съгласно сегашното американско законодателство за започването на война трябва да е налице непосредствена опасност за САЩ, отбелязва БТА.

Четете още

Още от Свят

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел