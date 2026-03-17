Обединените арабски емирства може да се включат в мисията на САЩ за охраняване на Ормузкия проток

Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш каза, че страната му може да се включи в международни усилия, ръководени от САЩ, за осигуряване на безопасността и сигурността в Ормузкия проток.
По време на онлайн събитие, организирано от американския аналитичен център Съвет за външни отношения, Гаргаш отбеляза, че към момента ОАЕ не водят активни преговори с Иран.
Изявлението му идва на фона на засилващи опасения за сигурността на корабоплаването в стратегическия проток.
Преди дни американският президент искаше да сформира многонационална коалиция за отваряне на Ормузкия проток, който продължава да бъде блокиран от Иран.
Тръмп и негови висши дипломати са прекарали уикенда в разговори с лидери от Европа, Азия и Персийския залив, за да си осигурят политическа подкрепа за инициативата. Засега основният акцент е върху получаването на сигурни ангажименти за участие, като решенията кои държави ще изпратят военни кораби, дронове или други средства ще бъдат взети по-късно.
Повечето държави обаче му отказаха, а Тръмп заяви, че САЩ са били изоставени от партньорите си, а бъдещето на НАТО било много лошо, загатвайки потенциален разпад на алианса.