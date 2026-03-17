Тръмп: Срещата ми със Си Цзинпин ще се бъде след пет или шест седмици

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че двамата с китайския лидер Си Цзинпин "пренасрочват" срещата си, която бе планирана в рамките на визита в Китай от 31 март до 2 април, и че тя ще се състои след около пет или шест седмици, предадоха Ройтерс и БТА.

Войната с Иран преобръща външната политика на САЩ и забавя усилията за облекчаване на напрежението между двете най-големи икономики в света, посочва световната агенция.

"Пренасрочваме срещата... Работим с Китай. Те са съгласни с това", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.

Визитата на американския президент в Китай би била първа за него там през втория му мандат на поста.

Отлагането на това посещение засилва несигурността както за пазарите, така и за дипломацията, тъй като войната с Иран повиши цените на петрола, застраши корабоплаването през Ормузкия проток и изостри вниманието на инвеститорите върху енергийната сигурност.