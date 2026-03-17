Разкриха над 40 нелегални тютюневи фабрики в Турция

При мащабни операции на турските сили по сигурността проведени в 79 от общо 81 окръга на Турция, са разкрити 42 нелегални фабрики за производство на тютюн и тютюневи изделия, информира ТРТ Хабер, като се позова на съобщение на турското Министерство на вътрешните работи.

В нелегалните фабрики са разкрити 25 054 198 празни цигарени гилзи, 13 088 920 пълни гилзи, 148 286 стека контрабандни цигари, 23 344 електронни цигари, 9955 килограма тютюневи изделия, 11 705 пури и пурети и 173 машини за пълнене на гилзи от индустриален тип, използвани в нелегалното производство, които са конфискувани.

Посочва се,че в резултат на успешните операции са предотвратени данъчни загуби за държавата за приблизително 100 милиона турски лири (почти 2 млн. евро).

Образувани са съдебни производства срещу 337 ​​заподозрени, за които е установено, че са свързани с незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия, информира БТА.