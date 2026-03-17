Предупредиха румънски окръг за възможно падане на обекти от въздуха заради войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Населението в северната част на източния румънски окръг Тулча получи около 19:17 часа днес ново предупреждение чрез система РО-АЛЪРТ (RO-ALERT) заради войната, водена от Русия срещу Украйна, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА

Съобщението съдържа предупреждение за възможно падане на обекти от въздуха, а властите препоръчват на лицата, които са получили предупреждението, да се приберат на сигурни места.

"При липса на убежище останете в къщата, далече от прозорци или външни стени. Очаквана продължителност на тревогата: 90 минути", се посочва в съобщението.

Населението в окръга Тулча, който граничи с Украйна, получили предупреждение чрез системата РО-АЛЪРТ и тази сутрин, напомня агенцията.