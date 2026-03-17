Осъдиха бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик за дискриминация срещу ЛГБТИ хора

Милорад Додик КАДЪР: Екс/MiloradDodik

Основният съд в Баня Лука постанови първоинстанционна присъда, с която признава бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик за виновен в дискриминация, основана на сексуална ориентация, полова идентичност и сексуални характеристики, предаде босненската редакция на регионалната телевизия Ен1. Делото е заведено през 2023 г. от Сараевския отворен център (СОЦ) – организация, посветена на утвърждаването на човешките права на ЛГБТИ лицата, след няколко дискриминационни публични изявления, направени от Додик през март 2023 г., припомня БТА.

Съдът определи, че изявленията, направени от тогавашния президент на босненската федеративна единица, са създали враждебна и обидна среда. Тези забележки са направени по времето, когато ЛГБТИ инициативата "Парад на гордостта" в Босна и Херцеговина планираше събитие в Баня Лука, последвано от нападение от хулигани срещу ЛГБТИ активисти. Според СОЦ публичната реторика на Додик е включвала предложения за забрана на активистите да влизат в училищата и премахване на специфично съдържание от учебниците, твърдейки, че подобно присъствие "замърсява общественото и социалното пространство" и трябва да бъде "елиминирано". Той също така предложи тези, които не са съгласни с неговата позиция, да се преместят на "острови по света, където това е нормалност".

В присъдата се подчертава, че като титуляр на най-висшата изпълнителна длъжност в Република Сръбска Додик носи по-висока степен на отговорност за публичните си изказвания. Съдът отбеляза, че неговите изявления обобщават цяла социална група и призовават за нейното институционално изключване, превишавайки границите на лична ценностна преценка.

Дарко Пандуревич от СОЦ определи присъдата като важно напомняне, че никой не е над закона, докато адвокат Дженана Хаджиомерович подчерта последователното прилагане от страна на съда на Закона за забрана на дискриминацията на Босна и Херцеговина. Съдът официално забрани на Додик да повтаря подобни действия, които нарушават правото на равно третиране на ЛГБТИ общността.

Милорад Додик КАДЪР: Екс/MiloradDodik

