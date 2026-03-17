Дронове и ракети атакуваха американското посолство в Багдад (Видео)

Няколко силни експлозии отекнаха тази вечер в иракската столица Багдад, съобщиха журналисти на агенция Франс прес, цитирани от БТА.
Представител на службите за сигурност заяви, че е била извършена атака с дронове и ракети срещу американското посолство.
В багдадски ресторант очевидец каза пред Франс прес, че е видял експлозии в небето. Според него системите за противовъздушна отбрана на посолството са били задействани, за да прехванат снаряди.
Друг очевидец разказва, че от балкона си е видял пожар в района на посолството.
The Islamic Resistance in Iraq reportedly struck the U.S. Embassy in Baghdad using a Shahed-101 / Murad-5–type kamikaze drone.
U.S. intercepting Iranian drones attempting to strike American interests Baghdad.
BREAKING Drones reportedly targeting the U.S. Embassy in Baghdad as C-RAM air defenses activate to intercept incoming threats and secure the area amid rising tensions