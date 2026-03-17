Германия: Нереалистично е да се очаква контролирана смяна на режима в Иран

Германският външен министър Йохан Вадефул каза, че е нереалистично да се очаква контролирана смяна на режима в Иран, и добави, че конфликтът не може да бъде решен само по военен път, предадоха Ройтерс и БТА.

"Няма военно решение. А контролираната смяна на режима е, бих казал, само хипотетична възможност, която е нереалистична", посочи той в присъствието на френския си колега Жан-Ноел Баро на събитие, организирано от медийната група ЦАЙТ. "Така че хаосът в Иран е също толкова лош (вариант), колкото и режимът, затова той не е в наш интерес и в интерес на региона и, разбира се, не е в интерес на хората, които живеят в Иран."

По-рано днес израелският външен министър Гидеон Саар каза, че войната на практика е спечелена, но крайните ѝ цели все още не са постигнати. Израелският първи дипломат добави, че единственият, който може да свали режима, е иранският народ.

Една от обявените цели на войната от Израел бе именно да се създадат условия иранският народ да се вдигне срещу управниците си и да вземе властта в свои ръце.