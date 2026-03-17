Израелският президент: Иранските протестиращи трябва да се възползват от смъртта на Али Лариджани

Израелският президент Ицхак Херцог Кадър; Х, официален профил

Израелският президент Ицхак Херцог изрази мнение, че ликвидирането на влиятелния ръководител на иранските сили за сигурност Али Лариджани е шанс за протестиращите в Иран, от който те трябва да се възползват, предаде ДПА.

В своя позиция от днес Херцог приветства елиминирането на Лариджани и го определи като "много важна стъпка".

Високопоставеният ирански официален представител беше убит при израелски въздушен удар в Техеран, съобщи по-рано израелският министър на отбраната Израел Кац.

Израел неколкократно обяви, че целта му е смяна на режима в Техеран, и призова иранския народ да свали политическото си ръководство, пише БТА. 

Израелската армия, от своя страна, съобщи, че е премахнат и командирът на иранските паравоенни отряди "Басидж", бригаден генерал Голамреза Солеймани. Засега Иран не е потвърдил информацията.

И Лариджани, и Солеймани сееха омраза и терор, каза Херцог. Той припомни отвличането на двамата израелски войници през 2006 г., което стана причина за избухналата същата година война в Ливан.

Ливанското шиитско движение "Хизбула" е похитило двамата военни, след като преди това Лариджани е дал зелена светлина за акцията, обясни израелският президент.

"Надявам се този конфликт да открие нови възможности пред Близкия изток. Надявам се и това да е от полза за света и за Европа", добави Херцог.

